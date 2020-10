Calciomercato, Mandzukic di nuovo in Europa | Ritorno clamoroso

Dopo l’esperienza in Qatar e i diversi mesi da svincolato, Mandzukic potrebbe presto tornare in Europa: nuova ipotesi

Sono passati ormai diversi mesi da quando Mario Mandzukic si è svincolato dall’Al-Duhail, club qatariota che lo aveva accompagnato dall’addio con la Juventus dello scorso dicembre fino a giugno 2020, quando è scaduto il suo contratto. Da quel momento ad oggi il croato non ha ancora trovato una nuova squadra, ma presto potrebbe spuntare qualche big.

Calciomercato, infortunio Diego Costa: c’è l’ipotesi Mandzukic per l’Atletico Madrid

Essendo ancora svincolato, Mario Mandzukic può ancora trovare una nuova squadra in Europa nonostante la fine del calciomercato avvenuta ormai due settimane fa. Per questo potrebbe essere utile a stagione in corso per molte big, qualora dovesse esserci bisogno di un nuovo attaccante per via di qualche imprevisto. A questo punto non è da escludere un ritorno all’Atletico Madrid per il croato.

Ieri i ‘Colchoneros’ hanno dovuto fare a meno di Diego Costa dal 50esimo minuto per via di un infortunio rimediato nel corso della gara contro il Celta Vigo. Si teme una lesione per l’attaccante spagnolo che dunque potrebbe saltare gare molto importanti previste a breve. Per questo l’Atletico Madrid potrebbe puntare tutto su Mario Mandzukic, che potrebbe essere una valida alternativa in caso di un lungo stop.

Nell’ultima esperienza in Qatar, il classe 1986 ha collezionato soltanto cinque presenze e non è mai andato in gol nella Qatar Stars League.

