Calciomercato Inter, big ‘scaricato’ | Scambio stellare in Premier!

Il calciomercato dell’Inter può passare da un clamoroso scambio in Premier League: c’è la proposta del top club

Alla vigilia del derby della Madonnina contro il Milan, in casa Inter il pensiero resta rivolto al futuro. La società nerazzurra, in vista del 2021, pensa ai possibili affari per rinforzare, nelle prossime sessioni di calciomercato, la rosa a disposizione di mister Antonio Conte. Ecco dunque prospettarsi un clamoroso scenario per il club meneghino: i dettagli.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, non tramonta il sogno Messi | “Andrà via!”

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, accordo e scambio | Eriksen via

Calciomercato Inter, scambio shock: proposta dalla Premier

Milan Skriniar torna, nuovamente, nel mirino di un top club. Il Manchester United pensa al forte centrale slovacco che già in estate era stato accostato a diversi top club. I ‘Red Devils’ sono a caccia di un difensore di spessore, visto anche il ‘fallimento’ dell’operazione Maguire. Il centrale inglese, arrivato due stagioni fa per 87 milioni di euro dal Leicester, secondo quanto riportato da ‘Todofichajes.com’ è stato ufficialmente scaricato in quel di Manchester.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

I ‘Red Devils’, dunque, pensano alla clamorosa proposta di scambio, alla pari, che vedrebbe Maguire alla corte di Conte, con Skriniar allo United. Un’opzione intrigante, visto anche la ferma volontà degli inglesi di ‘liberarsi’ del nazionale inglese.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, doppio big dal Real | Super derby con l’Inter

Situazione in divenire, dunque, con Skriniar nuovamente nel mirino del Manchester United: Maguire la chiave per convincere Marotta a cedere l’ex Sampdoria.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, addio Lautaro | Scambio stellare in Premier

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, sfuma il sogno di Conte | Scippo PSG a 90 milioni!