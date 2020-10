Calciomercato Juventus e Milan, rottura col club | L’ex Inter si offre!

Il futuro di un centrocampista è in bilico, dopo il caso scoppiato nelle ultime ore e i problemi con la dirigenza. Il centrocampista ex Inter rompe con l’attuale club e rappresenta un’opportunità di calciomercato per Juventus e Milan

Geoffrey Kondogbia sta facendo parlare molto di sé nelle ultime ore. Il mediano che ha giocato con la maglia dell’Inter nel campionato italiano sembra ai titoli di coda della sua avventura al Valencia. Il centrocampista, infatti, tramite il suo profilo Instagram ha lanciato pesanti accuse al patron Anil Murthy.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, sfida al Real Madrid | Richiesta shock

Calciomercato Juventus e Milan: si offre Kondogbia

“Dopo aver distrutto un progetto ambizioso, hai ingannato il tuo allenatore e me. Grazie Anil Murthy”. Questo lo sfogo pubblico sul suo profilo Instagram tramite cui Geoffrey Kondogbia sembra aver rotto con il Valencia. In vista della prossima partita, il calciatore resterà fuori ufficialmente per un piccolo problema fisico, ma è evidente che dichiarazioni del genere aprano a nuovi scenari di mercato. Il mediano se l’è presa con la dirigenza per la gestione e soprattutto perché non è stata rispettata la promessa di lasciarlo partire in caso di offerte. E, come riporta Todo Fichajes, l’Atletico Madrid resta sullo sfondo.

In Italia, nei prossimi mesi Milan e Juventus potrebbero fare la fila per acquistare il francese. Kondogbia ha già militato in Serie A con la maglia dell’Inter, ma in nerazzurro non ha lasciato il segno. L’approdo in una diretta concorrente potrebbe appagare il senso di rivincita personale del calciatore, a caccia di una nuova esperienza. Per questo potrebbe offrirsi a rossoneri o bianconeri o spingere per una cessione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Milan, scambio con il Valencia | C’è il ritorno in Serie A