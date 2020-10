Calciomercato Milan, scambio con il Valencia | C’è il ritorno in Serie A

Possibile affare in spagna per il Milan. Ecco l’idea di uno scambio che potrebbe accontentare entrambe le parti in causa

Il campionato è iniziato nel migliore dei modi per il Milan, che potrà avere risposte importanti sulla crescita del gruppo soltanto nei prossimi mesi. Mentre i componenti della rosa si danno da fare sul terreno di gioco, intanto, la dirigenza continua a cercare nuove soluzioni per migliorare la squadra, eliminandone gli esuberi ed introducendo nuovi elementi più funzionali alle richieste di mister Stefano Pioli. Con le valigie in mano ci sarebbe Mateo Musacchio, difensore con un contratto in scadenza a giugno del 2021. Su di lui pare sia forte l’interesse del Valencia, che potrebbe provare a strapparlo ai rossoneri già a gennaio.

Milan, scambio Musacchio-Kondogbia col Valencia

L’offerta dalla Spagna potrebbe arrivare con la formula di uno scambio secco. Il Valencia, che vorrebbe riportare in Liga il trentenne ex Villarreal, potrebbe mettere sul piatto Eliaquim Mangala, difensore francese ex Porto e Manchester City. Ma a Gazidis e al suo staff di collaboratori potrebbe stuzzicare maggiormente un altro profilo, quello di Geoffrey Kondogbia. Il centrocampista conosce già la Serie A, avendoci giocato dal 2015 al 2017 con l’Inter. La sua avventura con i nerazzurri si rivelò un flop, ma in terra andalusa sembra aver ritrovato vigore e potrebbe rivelarsi piuttosto utile per lo scacchiere tattico di Pioli.

A ventisette anni, dunque, per Kondogbia potrebbe arrivare il ritorno in Serie A, ma stavolta all’altra sponda di milano, quella tinta di rossonero. Resterebbe da capire se, per ricevere Musacchio, il Valencia sia disposto a cedere il centrocampista.

