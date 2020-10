Calciomercato Milan, sfida al Real Madrid | Richiesta shock

Il Milan è interessato a un pupillo di Zinedine Zidane. Il Real Madrid è da tempo sul giocatore, ma i rossoneri hanno avviati i contatti col club di appartenenza.

Dopo tre partite, il Milan è in testa alla classifica della Serie A a punteggio pieno. I rossoneri sono anche approdati alla fase a gironi di Europa League. Una chance importante per i giovani calciatori rossoneri di mettersi in mostra e l’occasione di Maldini di valutarli attentamente. Lo stesso direttore tecnico del Milan ha in mente di puntare su Nabil Fekir: esterno offensivo del Betis Siviglia che alzerebbe di molto la qualità della squadra.

Milan, trattativa per Fekir

Secondo quanto riferito da ‘Don Balon‘, il Milan è molto interessato a Nabil Fekir. Il club rossonero aveva intenzione di acquistarlo già ai tempi del Lione, ma il costo di 80 milioni di euro frenò ogni tipo di discorso. Tuttavia, il francese è finito al Betis per circa 20 milioni di euro poco tempo dopo. Su di lui c’è anche il Real Madrid, con Zidane che è un suo estimatore da sempre.

Fekir è però diventato un punto fermo del Betis, che di lui fa una valutazione di circa 60 milioni di euro. Il Milan -riporta il portale spagnolo- non sembra per niente spaventato da questa valutazione e ha intenzione di ‘soffiare’ all’allenatore del Real Madrid il suo pupillo.

