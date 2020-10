Calciomercato Inter, addio Lautaro | Scambio stellare in Premier

Lautaro Martinez potrebbe dire addio all’Inter. L’attaccante argentino resta nel mirino delle big: possibile scambio

Gol e assist per Lautaro Martinez. L’attaccante argentino dell’Inter ha iniziato la stagione proprio come aveva terminato quella precedente. Ma il suo futuro resta sempre in bilico visto che sulle sue tracce ci sarebbero sempre le principali big d’Europa.

Calciomercato Inter, scambio Lautaro-Kante

Nei prossimi mesi potrebbero nasce una nuova idea di scambio con il Chelsea tra l’attaccante argentino dell’Inter e il centrocampista francese Kante, già nel mirino di Antonio Conte. Un’ipotesi di mercato suggestiva che andrebbe così ad accontentare tutte le parti coinvolte. Inoltre, i “Blues” avrebbero già provato in estate a preparare l’assalto definitivo a “Il Toro“, che poi ha deciso di continuare la sua avventura in maglia nerazzurra.

L’Inter dovrebbe così lavorare su più fronti senza farsi trovare impreparata in vista della prossima stagione in caso di addio eccellente di Lautaro. Anche in Nazionale argentina, al fianco di Lionel Messi, lo stesso sudamericano ha messo in luce ancora una volta tutte le sue qualità.

Possibile scambio avvincente tra Inter e Chelsea con Lautaro e Kante protagonisti assoluti della trattativa.

