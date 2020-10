La Juventus non molla Mbappe: ecco il piano messo in piedi dalla dirigenza per poter arrivare all’attaccante francese.

Kylian Mbappe continua a essere un obiettivo importante per la Juventus, ma il giocatore francese ha in testa un solo possibile futuro per la sua carriera: il Real Madrid. Nonostante questa convinzione, però, i bianconeri non vogliono farsi scappare la possibilità di trattare con il Paris Saint-Germain, cercando anche di accontentare le richieste economiche del club parigino, che chiede non meno di 100 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, maxi-scambio con Ronaldo

Stando a quanto riportato dal ‘Mirror’, i bianconeri avrebbero preparato un’offerta che potrebbe raggiungere il valore economico di 397 milioni di euro. L’importo comprende lo stipendio del giocatore, ma anche i bonus di trasferimento, oltre all’inserimento di una contropartita tecnica da parte della Vecchia Signora che si chiama Cristiano Ronaldo. A Torino d’altronde sanno che l’attaccante portoghese non sarà eterno, anche perché la mancata vittoria della tanto anelata Champions League potrebbe portare a una rottura con l’ex Real Madrid: Ronaldo, quindi, potrebbe prendere in considerazione in estate un addio alla maglia bianconera, chiudendo il proprio ciclo.

Con Nasser Al-Khelaifi che ha più volte dimostrato interesse per Cristiano Ronaldo, alla Juventus vedono fattibile la trattativa, approfittando dell’attaccante portoghese come merce di scambio.

