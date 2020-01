Calciomercato Inter, sfida al Chelsea | Marotta sogna il colpo a costo zero

L’Inter sfida il Chelsea nella corsa all’esperto calciatore che andrà in scadenza di contratto e sarà libero di firmare con qualunque club.

I nerazzurri sfidano il Chelsea nella corsa all’esperto calciatore che andrà in scadenza di contratto e sarà libero di firmare con qualunque club. Le due squadre sono quindi intenzionate a muoversi d’anticipo per assicurarsi il 32enne che nonostante l’età resta decisivo. Un calciatore duttile e dinamico, una sorta di jolly in fase avanzata che sarebbe intenzionato a lasciare l’attuale club per affrontare una nuova avventura. Ecco di chi stiamo parlando.

Calciomercato Inter, sfida al Chelsea per il colpo a zero

L’attaccante di cui stiamo parlando è Mertens, che milita al momento al Napoli, ma ha deciso di non rinnovare il proprio contratto con i partenopei e quindi si libererà in vista del prossimo mercato. Una decisione che lo porterà quindi a scegliere tra le offerte che gli si porranno davanti. Secondo quanto riportato da Le 10 sport, su di lui ci sarebbe il forte interesse di Chelsea e Inter. Le due squadre starebbero alla finestra in attesa che il giocatore faccia il primo passo. Di conseguenza sarà fondamentale la sua volontà, con la possibilità di restare in Italia o provare una nuova avventura in Premier League, dove non ha mai giocato. Il contratto scadrà il prossimo 30 giugno e quindi si tratta di un affare a costo zero in vista dell’estate che si prospetta infuocata per il belga.

Calciomercato Inter, Mertens per l’attacco

I nerazzurri, se realmente intenzionati Mertens a Milano, possono già trattare col calciatore affinché arrivi l’accordo. La possibilità quindi di avere a disposizione per la prossima stagione un calciatore di qualità che vada a rinfoltire il reparto avanzato e che rappresenti un ottimo sostituto per Lukaku o lo stesso Lautaro Martinez. L’esperienza e la qualità del belga giocano quindi a suo favore con il Chelsea di Lampdard pronto a fiondarsi su di lui nella speranza di portarlo in Inghilterra.

