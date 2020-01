Calciomercato Inter, nuova mossa per Vidal

Calciomercato Inter, i nerazzurri continuano a inseguire Arturo Vidal: giorni di attesa per il cileno, ecco la prossima mossa

Giorni importanti per l’Inter, sia in campo che fuori. I nerazzurri, dopo la vittoria di Napoli, sono rimasti al comando della classifica insieme alla Juventus. Ora, un altro ostacolo importante all’orizzonte per la squadra di Conte, che per chiudere il girone d’andata in vetta dovrà vedersela contro l’Atalanta di Gasperini. Dopodiché, la speranza per il tecnico pugliese è di avere finalmente i rinforzi richiesti sul mercato, per affrontare al meglio la seconda parte di stagione. Kulusevski è già sfumato, Marotta e Ausilio però sono al lavoro per accontentare l’allenatore. I nerazzurri sono pronti a fare le loro mosse.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Young lancia un segnale allo United

Calciomercato Inter, attesa per Vidal: le ultime

Inter che come noto proverà a intervenire in numerosi reparti. Bisogna alzare l’asticella e avvicinare il livello di competitività complessivo della rosa della Juventus, i nerazzurri fin qui hanno fatto grandi cose ma hanno a disposizione ancora pochi ricambi. Soprattutto a centrocampo, serve qualcosa in più, sebbene i ritorni di Sensi e Barella dopo gli infortuni hanno certamente migliorato la situazione, con un ritorno a rotazioni più ampie. Inter che spinge soprattutto su Vidal, vero e proprio pallino di Antonio Conte. L’allenatore farebbe carte false per avere ancora a disposizione il giocatore cileno, con il quale il sodalizio ai tempi della Juventus è stato particolarmente efficace. Alternativa di grandissimo livello è certamente Eriksen, ma i nerazzurri non si arrendono ancora per il sudamericano. Il Barcellona fin qui ha fatto muro, per una questione economica ma non solo. Valverde non vorrebbe lasciarlo andare, anche se Vidal più volte ha manifestato insofferenza per il poco utilizzo. Tutto rimandato, comunque, al ritorno dei catalani dall’Arabia Saudita, dove stanno disputando la Supercoppa di Spagna. Inter che secondo ‘SportMediaset’ prepara, per il rientro degli spagnoli, un rilancio alla precedente offerta di 12 milioni. Troppo bassa questa cifra per convincere la dirigenza blaugrana, servirà avvicinarsi ai 20 milioni richiesti. Dopodiché l’affare potrebbe essere possibile.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, colpo Vidal: l’annuncio

Juventus e Inter, occasione da Manchester: ci pensa Raiola

Calciomercato Inter, scambio con lo United: la carta vincente

N.L.C.