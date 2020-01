Juventus e Inter, occasione da Manchester: ci pensa Raiola

Lingard in uscita dal Manchester United: il suo agente Raiola è pronto, può partire a gennaio. Juventus e Inter all’erta.

Il futuro di Jesse Lingard in casa Manchester United sembra sempre più un rebus: Solskjaer si è stancato delle deludenti prestazioni del centrocampista inglese e l’agente del giocatore, Mino Raiola, è pronto a fare la sua mossa. Lingard arriva da un 2019 decisamente deludente: nessun gol e nessun assist in Premier League, posto da titolare perso in squadra così come nella nazionale inglese (due sole presenze lo scorso anno) e un rapporto ormai ai ferri corti con club e allenatore.

Calciomercato Inter e Juventus, occasione Lingard

Dall’Inghilterra sottolineano come il rapporto tra Lingard, il club e soprattutto Solskjaer sia agli sgoccioli. Il tecnico norvegese sembra ormai stufo delle deludenti prestazioni del centrocampista cresciuto proprio nell’academy dello United, sostituito nella recente sfida di coppa contro il Manchester City. Il classe 1992 ha un contratto con il club inglese sino al giugno 2021, ma una sua partenza in questa sessione invernale appare tutt’altro che impossibile.

Il prezzo del cartellino del giocatore si è certamente abbassato e per caratteristiche tecniche, Lingard può rappresentare un’importante occasione per diversi club di Serie A, in primis Juventus e Inter. Centrocampista con spiccate doti offensive, Lingard può essere il trequartista che può fare per Sarri nel suo 4-3-1-2, ma anche la mezz’ala che Conte può schierare nel suo 3-5-2, una posizione che il giocatore ha già ricoperto in nazionale. In casa bianconera Lingard è un nome seguito da tempo e la Juventus può giocarsi le carte Emre Can e Bernardeschi in un’eventuale trattativa.

Calciomercato Juventus e Inter, Raiola al lavoro

I rapporti tra Raiola e il Manchester United sono ormai ai ferri corti. L’agente italo-olandese è pronto a fare le sue mosse per portare i suoi assistiti, Pogba e Lingard, via dai ‘Red Devils’. E l’Italia può rappresentare un’occasione. I rapporti tra il procuratore e i club di Serie A sono ottimi, specialmodo con Juventus e Milan. Meno con l’Inter, ma certamente anche il club nerazzurro può rappresentare una soluzione gradita per il centrocampista inglese.

A.G.