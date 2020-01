Calciomercato Inter, svolta Godin | L’indizio per il futuro

L’Inter e Godin: c’è la svolta per quanto riguarda il difensore ex Atletico Madrid con l’indizio per il futuro dell’uruguaiano con la maglia nerazzurra.

L’Inter e Godin: c’è la svolta per quanto riguarda il difensore ex Atletico Madrid con l’indizio per il futuro dell’uruguaiano con la maglia nerazzurra. Il calciatore infatti è stato in gran bilico nelle ultime settimane tanto che è stata avanzata l’ipotesi di una sua cessione, con anche la strada che portava all’Atletico Madrid aperta per un breve periodo. Ecco cosa potrebbe quindi accadere in questa finestra invernale del mercato.

Calciomercato Inter, Godin ed il futuro

Il classe ’86 ha vissuto una prima parte di stagione senza troppe emozioni, anzi, non avrebbe convinto appieno mister Conte, nonostante abbia totalizzato comunque 11 presenze in campionato. Il rendimento comunque non eccezionale avrebbe aperto ad un suo addio, con le porte che portano all’Atletico Madrid nuovamente aperte. Al momento però nulla è certo ed il calciatore non avrebbe fatto nessuna richiesta in particolare alla società, continuando quindi a lavorare come al suo solito. La svolta potrebbe arrivare già a partire da questo week end con una inaspettata novità per l’uruguaiano.

Calciomercato Inter, l’ex Atletico Madrid titolare con l’Atalanta

La novità arriva la si vedrà questo fine settimana, infatti l’Inter scende in campo tra le mura amiche contro un’Atalanta agguerrita ed in cerca di punti per arrivare tra le prime quattro del campionato ed assicurarsi un posto in Champions League. Contro la Dea in campo si rivedrà dal primo minuto proprio Godin che avrebbe così convinto Conte a puntare su di lui. Una decisione che allontanerebbe lo spettro di una cessione, consentendogli di riconquistare la fiducia dell’allenatore e della società, che potrebbero puntare fortemente su di lui nella seconda parte di campionato per andare all’assalto dello scudetto, obiettivo ormai dei nerazzurri.

G.S.