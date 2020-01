Calciomercato Inter, Young lancia un segnale allo United

L’inglese Ashley Young è il primo nome per l’Inter per rafforzare gli esterni, il giocatore avrebbe rifiutato il rinnovo proposto dal Manchester United.

Ashley Young è il prescelto dalla dirigenza dell’Inter. Il giocatore inglese, capitano del Manchester United, è l’obiettivo per rafforzare le corsie e regalare ad Antonio Conte quell’esterno a tutta fascia che il tecnico tanto cerca. Nonostante i 35 anni da compiere, Young può rappresentare una grande occasione non solo dal punto di vista economico, ma anche per il carisma e la grande esperienza internazionale, oltre alle qualità tecniche e tattiche. Giocatore veloce, abile nel dribbling, in grado di giocare sia a destra che a sinistra, si è reinventato in questi ultimi anni da ala a terzino-esterno di centrocampo. Conte lo ha sfidato spesso da avversario e ha scelto lui per il proprio progetto.

Calciomercato Inter, Young rifiuta il rinnovo

Il Manchester United non vorrebbe lasciar partire il proprio capitano. La dirigenza del club inglese ritiene Young un giocatore importante. Il contratto in scadenza rappresenta un’occasione troppo grossa per il club nerazzurro, ma nonostante questo l’Inter punta ad avere il giocatore subito e non a giugno. I ‘Red Devils’ avrebbero proposto al giocatore un rinnovo contrattuale per un’ulteriore stagione, ma Young avrebbe detto no.

Un chiaro segnale quello del laterale inglese, che avrebbe ormai deciso di lasciare l’Inghilterra e sposare la clausola nerazzurra. Per lui sarebbe pronto un contratto di 18 mesi. Per convincere lo United, l’Inter potrebbe giocarsi la carta Godin, finito nel mirino della società britannica, che è a caccia di nuovi innesti in difesa visto anche l’infortunio di Maguire.

A.G.