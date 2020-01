Calciomercato Inter, scambio con lo United | Ecco la carta vincente

Dopo l’infortunio di Harry Maguire il Manchester United è costretto a correre ai ripari, per il sostituto si guarda in Serie A: idea di scambio con l’Inter

Coperta corta per il Manchester United di Solskjaer. A seguito della partita di FA Cup di sabato, pareggiata senza reti contro il Wolverhampton, il difensore centrale Harry Maguire si è infortunato. L’entità dell’infortunio non è ancora nota, ma potrebbe trattarsi di uno strappo muscolare ai muscoli dell’anca, se così fosse il difensore inglese sarebbe costretto ad un lungo stop. Dopo i lungo degenti Bailly e Rojo, anche il giocatore prelevato dal Leicester per 87 milioni si aggiunge alla lista dei giocatori fermi in infermeria. Ora i red devils sono costretti ad intervernire sul mercato per assicurarsi un sostituto per il reparto difensivo. L’ideale per la società inglese sarebbe ingaggiare un difensore in prestito per sei mesi. Questo avrebbe portato i red devils a puntare lo scontento difensore dell’Inter, Diego Godin.

Calciomercato Inter, intreccio di mercato con lo United: Godin sblocca Young

Da giorni è noto l’interesse dell’Inter per il laterale del Manchester United, Ashley Young. La trattativa sembrava difficile per la sessione invernale di calciomercato, ma il difensore è in scadenza con il club inglese a giugno. Proprio dai red devils potrebbe arrivare la svolta. Dopo l’infortunio dello strapagato difensore Harry Maguire, che rischiare di restare ai box per molto tempo, il club di Manchester è alla ricerca di un centrale difensivo per sostituirlo. Gli occhi della società inglese si sarebbero posati sul difensore dell‘Inter Diego Godin, che al momento sembrerebbe scontento in nerazzurro. Il difensore uruguaiano sembrava dover essere un titolare inamovibile di Conte, ma con il passare del tempo è stato sostituito dal giovane Bastoni. Proprio il numero 2 nerazzurro potrebbe essere la carta giusta per sbloccare la trattativa per l’esterno inglese desiderato da Antonio Conte, che quest’anno ha totalizzato 12 presenze in Premier League e 3 in Europa League.

La società inglese è alla ricerca di un difensore in prestito fino a fine stagione, questo potrebbe convincere il club di Manchester a lasciar partire a gennaio Ashley Young direzione Milano. Una trattativa che potrebbe concretizzarsi a breve ed accontentare entrambe le società.

M.D.