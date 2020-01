Calciomercato Juventus, svolta Mbappe | Ha firmato in segreto!

Calciomercato Juventus, obiettivo Mbappe: novità importanti di mercato sul futuro del giovane centravanti francese del Psg

La Juventus, sul mercato, ha dichiarato i suoi intenti in più occasioni. L’obiettivo dei bianconeri è rinforzarsi progressivamente ma costantemente. Questo sia con giocatori giovani e di prospettiva, come avvenuto con Kulusevski, già bloccato per la prossima stagione. Sia con giocatori già affermati, per trovare, come affermato più volte dal presidente Agnelli e dal CFO Paratici, ‘il Cristiano Ronaldo di domani’. Vale a dire, un fuoriclasse dal talento assoluto, magari acquistato nella fase ascendente o comunque al top della carriera. In giovane età, se possibile, per poterselo godere più a lungo.

Calciomercato Juventus, futuro Mbappe: la decisione del bomber

Il nome più caldo, in tal senso, è sicuramente quello di Kylian Mbappé. Il giovane attaccante è un classe ’98, ma ha già fatto grandi cose con le maglie di Monaco e Psg e soprattutto ha già vinto un Mondiale da protagonista. Alla fine della diarchia tra Cristiano Ronaldo e Messi, quando i due fuoriclasse di questa epoca si ritireranno, sarà uno dei principali papabili a rilevare la loro eredità e probabile vincitore di almeno un Pallone d’Oro in futuro. Normale che la Juventus ci pensi piuttosto seriamente, anche se la concorrenza in tal senso è agguerrita. C’è anche il Real Madrid come candidata piuttosto credibile come futura destinazione di Mbappé. A quanto si apprende in queste ore, l’attaccante avrebbe preso una importante decisione per il suo futuro. Secondo ‘DiarioGol’, infatti, sarebbe vicino per lui il rinnovo del contratto. Non quello con il Psg, in scadenza nel 2022 e per il quale non ci sono ancora novità di rilievo. Bensì quello con la Nike, come suo sponsor tecnico. Una decisione, questa, comunque di una certa importanza, anche considerato che Mbappé si appresterebbe ad essere il calciatore targato Nike più pagato. Infatti, la Juventus e il Real Madrid sono sponsorizzate Adidas. La firma anzi sarebbe già avvenuta in gran segreto conferma della partnership con gli americani, che stando ai colleghi spagnoli potrebbe essere ufficializzata nelle prossime ore, sarebbe un duro colpo per le pretendenti al giocatore, inclusa la Juve stessa che dovrebbe rinunciare al sogno di mercato.

