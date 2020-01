Calciomercato Inter, Gabigol verso l’addio: c’è una big di Premier League

Gabigol è in volo verso Milano per trattare con l’Inter la sua cessione ad un top club di Premier League

Gabriel Barbosa, dopo due anni in prestito tra Santos e Flamengo con 70 gol in 113 presenze, ha dimostrato non solo di essere diventato un grande attaccante ma anche un vincente. Nella stagione, quest’ultimo, con i rubronegri ha vinto sia la Serie A brasiliana che la Coppa Libertadores (Champions League del Sud America). Ora però il ritorno all’Inter sarà solo momentaneo perché la dirigenza lo avrebbe bocciato nuovamente nonostante tutto.

Calciomercato Inter, Gabigol verso il Chelsea: i dettagli

Il calciatore sarebbe in volo per tornare, vista la fine del prestito il 31 dicembre, a Milano. L’obiettivo del calciatore sarà però solo quello di trattare con il club una sua rapida cessione. A 23 anni sente che è arrivato il momento di poter sfondare anche in Europa come fatto in Brasile.

A metterlo nel mirino sarebbe stato il Chelsea con il tecnico Lampard che lo avrebbe chiesto come prima scelta. C’è però da fare la concorrenza con un altro club di Londra, ovvero il West Ham. I Blues sono comunque in vantaggio avendo già pronta un’offerta da 20 milioni di sterline (circa 22 milioni di euro). I nerazzurri però ne chiedono almeno 25.

A colmare la distanza potrebbe essere anche l’inserimento nella trattativa di Olivier Giroud che è finito ai margini del club dall’inizio di questa stagione. L’unico ostacolo per l’arrivo del francese alla corte di Antonio Conte, in ogni caso, sarebbe l’elevato ingaggio che percepisce attualmente (8 milioni di euro annui). L’Ad Marotta potrebbe comunque proporre un contratto più lungo spalmando la cifra.

