Calciomercato Milan, ancora Raiola! | Il nome per il post Reina

Il Milan sta per dire addio a Pepe Reina, diretto in Premier League, e Raiola prova a piazzare il sostituto

L’Aston Villa vuole rinforzarsi sul mercato invernale per raggiungere la salvezza in Premier League a fine stagione. I Villains avrebbero messo nel mirino, a tal proposito, due calciatori del Milan. Stiamo parlando in primis di Piatek, ma anche di Pepe Reina. Per il polacco si parla addirittura di un’offerta di 30 milioni di euro. Lo spagnolo pure potrebbe considerare un ritorno in Premier League per ritrovare la titolarità. Quest’anno infatti è sceso in campo una sola volta. Questo è quanto riportato da Calciomercato.it.

Calciomercato Milan, i possibili sostituti di Reina: spicca il nome di Raiola

Il Milan, qualora cedesse Reina, dovrebbe assolutamente trovare un secondo all’altezza. Il principale indiziato in tal senso pare essere Romero del Manchester United che in Italia ha già giocato con la maglia della Sampdoria. Il suo agente Mino Raiola prova a portarlo via dal Manchester United, ma resta un’operazione difficile perché il calciatore gode della stima da parte del club.

In Italia sono invece diversi i profili monitorati. C’è la possibilità di prendere un Viviano svincolato che assicurerebbe molta esperienza o, al contrario, optare per un ritorno del giovanissimo Plizzari. Due possibilità più onerose che potrebbero far anche da primi in futuro se Donnarumma dovesse partire, sono Olsen del Cagliari e Dragowski della Fiorentina. Riguardo lo svedese, i sardi hanno la possibilità di riscattarlo dalla Roma ma hanno appena recuperato Cragno dall’infortunio. L’estremo difensore viola arriverebbe solo in caso di arrivo dall’Inter di Radu che ha perso il posto al Genoa.

