Il calciomercato del Milan vedrà con ogni probabilità l’addio di Lucas Paqueta a gennaio: avanza l’idea di un clamoroso scambio con il top club

Uno dei club che a gennaio sarà certamente protagonista sul mercato è il Milan di Pioli. Dato ormai per fatto il ritorno di Zlatan Ibrahimovic, la dirigenza rossonera pondera alcune possibili cessioni per la sessione invernale di calciomercato. Tra queste, pare quasi inevitabile l’addio di Lucas Paqueta ormai ai margini del progetto di Stefano Pioli: spunta la clamorosa ipotesi scambio.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, le due suggestioni per il centrocampo rossonero

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, lo porta Cavani: super coppia con Ibra!

Calciomercato Milan, Psg-Paqueta: spunta la contropartita Top

Un corteggiamento che dura da mesi quello del Psg dell’ex ds rossonero Leonardo per Lucas Paqueta. Il dirigente dei parigini stravede per il suo connazionale, avendolo portato lui stesso in quel di Milanello, e starebbe studiando il piano d’attacco per regalarlo a Tuchel a gennaio. Il calciatore rossonero è ormai relegato in panchina ed è considerato sacrificabile, alla giusta cifra. Almeno 35 i milioni richiesti dal club di via Aldo Rossi per lasciarlo partire: in tal senso, per abbassare le pretese del Milan, il Psg potrebbe proporre una pedina di lusso.

Per tutte le ultime notizie sul mercato del Milan CLICCA QUI!

Julian Draxler, già accostato in passato alle italiane, potrebbe tornare prepotentemente di moda per la società meneghina. Il Milan è a caccia di calciatori di talento e dall’esperienza europea che aiutino la banda Pioli a risalire la classifica nella corsa al quarto posto. In tal senso, il fantasista tedesco è pronto a salutare Parigi per accasarsi altrove: su di lui, secondo ‘Le Parisien’, il forte pressing dell‘Herta Berlino.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, flop in attacco: si lavora all’addio

Milan-Draxler, il tedesco può essere l’arma in più

Trequartista, ala, all’occorrenza esterno. Julian Draxler può rappresentare la più duttile delle frecce nell’arco di Stefano Pioli. Il Milan ha ormai deciso di rinunciare a Lucas Paqueta, vicino al Psg dell’ex rossonero Leonardo. La contropartita di lusso in quel di Parigi porta proprio al tedesco ex Schalke04. Draxler, in questa stagione ha ottenuto solo 8 presenze con 2 assist vincenti. Numeri preoccupanti ma non troppo: con la giusta fiducia, il classe 1993 può ancora dare tanto. Dal 4-3-3 al 4-2-3-1, il polivalente fantasista potrebbe sostituire Paqueta dando qualcosa in più alla causa rossonera rispetto a quanto fatto dall’ex Flamengo.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, lotta a tre per Matic: interesse dalla Liga

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, Elneny si avvicina: l’annuncio

S.C