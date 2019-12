Calciomercato Milan, le due suggestioni per il centrocampo rossonero

Se il colpo in attacco è stato firmato, il Milan lavora per rinforzare il centrocampo e ci sono due suggestioni che animano cuore e testa dei tifosi.

Se il colpo in attacco è stato firmato, il Milan lavora per rinforzare il centrocampo e ci sono due suggestioni che animano cuore e testa dei tifosi. Per risalire infatti la china in un campionato partito male, c’è bisogno di giocatori che vadano a rimpolpare la zona mediana affinché ci siano valide alternative e si possa realmente sperare nel piazzamento europeo.

Calciomercato Milan, Nandez in rotta con il Cagliari

Il primo nome viene dal Cagliari, parliamo del forte e interessante Nandez. Il calciatore non è in buoni rapporti con la società sarda e potrebbe decidere di lasciare l’isola. Così su di lui si fiondano numerosi club, tra cui la Roma di Petrachi. I rossoneri potrebbero rappresentare una vera e propria sorpresa in questo pazzo mercato, visto che ora l’ingaggio di Ibrahimovic rilancia anche le ambizioni del club e restituisce quella sorta di fascino perso negli ultimi anni a causa dei risultati negativi.

Calciomercato Milan, si punta anche Lobotka

Il Diavolo lavora anche su un nuovo fronte ed è quello relativo a Lobotka. Il centrocampista è in forza al Celta Vigo e su di lui si sarebbero fatte vive più squadre. La problematica principale sta nelle richieste del club spagnolo, siccome quest’ultimo chiede 50 milioni di euro. Cifra ritenuta fin troppo alta sia dai rossoneri che dal Napoli, altro club che ha manifestato l’interesse per il classe ’94. Un affare che potrebbe trovare nuovi riscontri alla conclusione della stagione con la squadra che è terz’ultima ed in caso di retrocessione sarebbe costretto ad abbassare ogni tipo di pretesa.

G.S.