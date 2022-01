Colpo Juventus, il ds all’attacco: ultimatum dalla Spagna

Un colpo stellare alla finestra, la Juventus resta vigile: annuncio inatteso dal direttore sportivo

Un ko che fa male, all’ultimo secondo dei supplementari, che ha visto l’Inter alzare al cielo la Supercoppa italiana. La Juventus di Allegri si lecca le ferite e guarda al futuro, fatto di campo e soprattutto calciomercato. Non è un mistero che i lavori per quelli che saranno i colpi da regalare al tecnico livornese, tra gennaio e giugno, stiano andando avanti spediti. In tal senso, tra le priorità della società torinese vi è il rinforzare il reparto avanzato di Allegri che, numeri alla mano, ha deluso le aspettative.

Se la ricerca di un nuovo centravanti continua sotto traccia, con Morata che piace non poco al Barcellona, d’altro canto proprio dalla Spagna arrivano novità importanti. Il quotidiano spagnolo ‘Sport.es’, guarda proprio in casa Barcellona. La squadra di Xavi è uscita sconfitta dalla semifinale di Supercoppa di Spagna contro il Real Madrid: in tal senso ed in ottica mercato, ha preso la parola il direttore sportivo dei catalani Mateu Alemany.

Barcellona, assist alla Juve: “Presto novità”

Il portale iberico sottolinea le parole del ds Alemany sul futuro di Ousmane Dembele, esterno francese che la Juventus segue da mesi vista l’imminente scadenza contrattuale con il Barcellona di Laporta: “Con Dembelè la situazione non è cambiata, sa benissimo cosa pensa il club e ha la nostra offerta sul tavolo. Dobbiamo risolvere questa situazione in fretta“.

Il direttore sportivo ha poi concluso: “Presto ci saranno novità, speriamo che resti. Per il Barcellona è un calciatore importante”.

La Juventus, dunque, resta alla finestra in attesa di sviluppi che molto probabilmente arriveranno in breve tempo: Dembele può essere il colpaccio per l’attacco di Allegri.