Si infiamma il calciomercato Juve: intreccio di fuoco con Dembele

Le ultime voci sui trasferimenti infiammano il calciomercato della Juventus: intreccio super con Ousmane Dembele, obiettivo bianconero

Probabilmente neanche la Juventus si aspettava di uscire dall’Olimpico con un risultato del genere. Il big match contro la Roma, infatti, è stato condotto dai giallorossi per più o meno 70 minuti. Poi, nei successivi dieci, il black out totale dei padroni di casa e una rimonta spettacolare della ‘Vecchia Signora’. Bravi gli uomini di Allegri (o meglio per questa volta di Landucci, il suo vice) a sfruttare il momento di buio dei capitolini.

Era troppo importante portare a casa i tre punti, dopo il rammaricante pareggio col Napoli all’Allianz Stadium. L’obiettivo quarto posto resta complicato, ma il successo nella capitale, per come è arrivato, può dare davvero una spinta importante alla risalita della truppa. D’altronde i miglioramenti si sono visti già nel finale del girone d’andata, anche se la prestazione di ieri nel complesso non può essere sufficiente. Tra l’altro, la Juve ha nuovamente perso Chiesa, stavolta per tutta il resto della stagione. È giusto, però, vedere il bicchiere mezzo pieno, con la consapevolezza che dovrà arrivare un aiuto significativo dal calciomercato. La dirigenza torinese, dal canto suo, lavora per accontentare il mister livornese in vista dell’estate. Non è un segreto che piaccia parecchio il profilo di Dembele.

Calciomercato Juventus, super intreccio con Dembele

Il rinnovo dell’esterno francese con il Barcellona è tutt’altro che in dirittura d’arrivo. E non è tutto: i blaugrana si starebbero già muovendo per il sostituto. Lo riferisce il ‘Daily Mail’, secondo cui i catalani avrebbero individuato in Adama Traore (che piace anche al Tottenham) del Wolverhampton il colpo ideale per la fascia. Il club inglese, inoltre, avrebbe fissato il prezzo sui 22 milioni di euro per lo spagnolo di origini maliane, in scadenza nel 2023.

Tutto dipenderà ovviamente dal futuro di Dembele, il cui prolungamento sembra sempre più complicato. La Juventus attende fiduciosa, sperando di poter strappare a parametro zero il cartellino dell’ex Borussia Dortmund. Il Barça, poi, vorrebbe inserire Trincao, ceduto in prestito ai Wolves in estate e diventato un titolare, nell’operazione Adama Traore per abbassare i costi. Situazione in divenire, con la Juventus che osserva attentamente.