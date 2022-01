Dybala va allo strappo, Marotta ne approfitta: il piano dell’Inter

La Juventus perde la sfida in Supercoppa italiana contro l’Inter, protagonista di una prestazione importante: Dybala può dire addio

Paulo Dybala potrebbe subito andare via. Il talentuoso giocatore argentino della Juventus, alle prese con il rinnovo contrattuale con il club bianconero, sarebbe sul punto di voltare pagina definitivamente.

Il suo contratto è in scadenza nel prossimo giugno e così dall’Argentina il giornalista Cesar Luis Merlo ha sganciato la bomba di mercato: “Paulo Dybala ha deciso di non rinnovare con la Juventus il contratto in scadenza il 30/06/2022. Il calciatore non sarebbe felice dal fatto che il club abbia cambiato le condizioni per il loro nuovo accordo. Con questo scenario, può ascoltare le offerte degli altri club”.

LEGGI ANCHE >>> CMWEB | Milan, Botman obiettivo complicato: le ultime

LEGGI ANCHE >> Calciomercato Inter, scambio per Sensi: nuove ipotesi

Calciomercato, suggestione Dybala in casa Inter

L’Inter ha seguito a lungo anche in passato Paulo Dybala, pronto a dire addio alla Juventus dopo l’indiscrezione proveniente dall’Argentina. Il suo futuro potrebbe continuare sempre in Serie A con la società nerazzurra con l’assalto a parametro zero della suggestione di Marotta. Da parte dell’Inter ci sarebbe così il risparmio per gli ingaggi di Eriksen e Vidal per preparare il terreno proprio a “La Joya”, che non è stata più continua come rendimento negli ultimi anni. Con l’arrivo di Cristiano Ronaldo a Torino, le dinamiche sono cambiate in maniera drastica. L’amministratore delegato dei nerazzurri, Beppe Marotta, ci proverà fino alla fine per un colpo da sogno.