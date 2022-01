Ronaldo allo scoperto, tra futuro e addio: “C’è un problema”

Una stagione deludente quella che Cristiano Ronaldo sta vivendo al Manchester United: il portoghese esce allo scoperto con un annuncio

Il ritorno all’Old Trafford per la seconda avventura con la maglia del Manchester United non ha, fino ad ora, portato i risultati sperati. Cristiano Ronaldo ha lasciato la Juventus nelle ultime ore di calciomercato estivo, solo pochi mesi fa. Adesso la situazione con la casacca dei ‘Red Devils’ non è semplice. Esonerato Solskjaer, il portoghese ha visto l’approdo di Ralf Rangnick in panchina: nonostante ciò, il Manchester United resta settimo in Premier League. 22 punti di distacco dal City primo, 6 (ma con due gare da recuperare) dal quarto posto che regalerebbe la Champions League al club inglese.

Ecco quindi che il cinque volte Pallone d’Oro è tornato a parlare, come riferito dal quotidiano britannico ‘The Sun‘, esprimendosi sui problemi in quel di Manchester: “Siamo in grado di cambiare le cose ore, non so il modo specifico visto che sono un giocatore, non un allenatore o il presidente. Conosco la strada ma non la rivelerò, non sarebbe etico”.

Cristiano Ronaldo, messaggio a Rangnick: “Qui per vincere”

L’asso lusitano ha detto la sua sulle ambizioni che, nonostante i quasi 37 anni lo spingono a ricercare ancora molti successi: “Il Manchester United ambisce a cose importanti, noi dobbiamo cambiare. Non sono qui a lottare per quinto, sesto o settimo posto ma per competere, per vincere. Non siamo al meglio ma possiamo cambiare”.

Un pensiero infine su Rangnick e le idee di calcio del tecnico tedesco: “Sappiamo che servirà tempo per mettere in campo le idee del nuovo allenatore”. Rangnick ha perso solo una gara dal suo approdo a Manchester.

CR7 specifica, concludendo, cosa è cambiato con lui alla guida del Manchester United: “Ha cambiato molte cose ma ha bisogno di tempo per mettere le sue idee in campo. Penso che farà un buon lavoro”.