Juventus a caccia del nuovo attaccante: idea dalla Spagna

Idea Maxi Gómez per il nuovo attaccante della Juventus: i bianconeri potrebbe fiondarsi sul centravanti uruguayano

Potrebbe essere quello di Maxi Gómez il nome giusto per l’attacco della Juventus. Il classe ’96 ha altri due anni e mezzo di contratto col Valencia.

La Juventus continua a cercare rinforzi per il reparto avanzato. Paulo Dybala è il miglior marcatore bianconero con 6 reti realizzate fino a questo momento, due in più di Alvaro Morata e il doppio di quelli messi a segno da Moise Kean. Ecco perché in questa sessione invernale di calciomercato potrebbe arrivare qualche volto nuovo per il reparto avanzato di Massimiliano Allegri.

Dalla Spagna arriva una nuova idea, dunque, per il calciomercato della Juventus. Stando a quanto riportato da ‘Deportes COPE’, il nome sarebbe quello di Maxi Gómez, centravanti classe ’96 originario di Paysandú, Uruguay. Da due anni al Valencia, è legato ai Blanquinegres da un contratto in scadenza nel 2024.

Calciomercato Juventus, Maxi Gómez nuovo attaccante?

Il Valencia ha acquistato l’attaccante uruguaiano nell’estate del 2019, prelevandolo dal Celta Vigo per una cifra di circa quindici milioni di euro. In questa stagione, l’ex Defensor ha messo a segno appena due reti in quindici apparizioni nel massimo campionato spagnolo.

Non solo la Juventus: sulle tracce dell’attaccante classe ’96 ci sarebbero anche la Fiorentina ed una formazione di Premier League. Il divorzio tra Maxi Gómez ed il Valencia in questa sessione invernale di calciomercato sembra essere inevitabile. Resta da capire chi, tra i club interessati alle sue prestazioni, tenterà l’assalto.

La formula dell’eventuale trasferimento potrebbe essere quella del prestito con diritto od obbligo di riscatto, considerata la durata del contratto che scadrà il 30 giugno del 2024, a meno che il Valencia non si accontenti di una cifra bassa per cederlo subito a titolo definitivo.