Juventus, rispunta Mendes: ‘idea’ scambio immediato con Rabiot

Per il calciomercato Juventus si palesa di nuovo Jorge Mendes, il potente agente di Cristiano Ronaldo e non solo. Tentativo di scambio con Rabiot

Anche oggi, se fosse possibile, la Juventus si libererebbe di Adrien Rabiot. Diciamola tutta, il francese arrivato a zero è stato un autentico flop, seppur non al pari di Aaron Ramsey. Pesa anche il suo super ingaggio, circa 9 milioni di euro lordi.

Grazie a Jorge Mendes, potente agente di Cristiano Ronaldo e non solo, il club bianconero potrebbe forse riuscire a liberarsene già in questo calciomercato di gennaio. In che modo? Attraverso uno scambio in Premier League, lì dove lo stipendio netto – poco più di 7 milioni – di certo non spaventa come qui da noi.

Un tentativo Mendes potrebbe farlo col ‘suo’ Wolverhampton, diciamo suo perché in casa dei ‘Lupi’ è praticamente di casa. Basterebbe dare un occhio alla rosa, come alla panchina: per intenderci, pure il tecnico Bruno Lage è della Gestifute. Lo era anche il precedente, Espirito Santo.

Ed è proprio ai ‘Wolves’ che Mendes può provare a sistemare Rabiot, in cambio di un suo calciatore che milita nella stessa squadra attualmente ottava in campionato con 28 punti, tre soli in meno però dei ‘Red Devils’ del sopracitato CR7.

Il nome è quello di Adama Traore, spagnolo accostato in passato agli stessi bianconeri e che quest’anno ha collezionato 21 presenze per un totale di 1.155 minuti. Non una grande stagione per il classe ’96 con un fisico più da Football americano che da giocatore di calcio, che almeno sul piano tattico andrebbe ad occupare il posto dello sfortunato Chiesa.

Calciomercato Juventus, Rabiot o un’altra strada per Adama Traore

Il Wolverhampton preferirebbe solo cash per Adama Traore, in scadenza anche lui nel 2023 (stipendio sui 4 milioni netti) e il cui prezzo nel giro di un anno e mezzo si è praticamente dimezzato scendendo a una trentina di milioni. I bianconeri possono comunque tentare lo stesso a piazzargli Rabiot o provare la via del prestito con diritto di riscatto a fine stagione.