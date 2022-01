Juventus, Allegri sempre nel mirino: la dura critica dopo la Supercoppa

Sconfitta all’ultimo secondo per la Juventus, beffata dopo i tempi supplementari dal gol di Sanchez: ancora un duro attacco ad Allegri

Una sfida entusiasmante quella valida per la Supercoppa italiana. La Juventus si è dovuta arrendere soltanto nel finale allo strepotere dell’Inter, protagonista di una prestazione da urlo. La compagine nerazzurra, guidata da Simone Inzaghi, ha messo in difficoltà l’undici bianconero, che ha saputo trovare anche il gol iniziale con McKennie.

Subito è arrivato il pari di Lautaro Martinez che ha trasformato di forza il rigore dopo il fallo di De Sciglio su Dzeko. Dopo la perfetta parità dopo i tempi regolamentari, le squadre molto stanche si sono date battaglia fino alla fine nei supplementari. Ci ha pensato Sanchez a fissare il risultato sul 2-1 definitivo.

LEGGI ANCHE >>> CMWEB | Milan, Botman obiettivo complicato: le ultime

Juventus, Sacchi non perdona Allegri

Ai microfoni de “La Gazzetta dello Sport” è tornato a parlare Arrigo Sacchi che ha svelato il suo punto di vista criticando l’idea di Allegri: “La Juve ci ha provato, soprattutto all’inizio dei due tempi, ma le distanze tra i reparti non erano corrette. E quando mancano le distanze succede che si crea un buco in mezzo al campo”. Successivamente ha rivalto: “La Juve ci ha messo impegno, determinazione, ma poi ha fatto come ultimamente gli capita spesso: i reparti non sembrano connessi come dovrebbero, quindi è difficile attuare una pressione efficace per rubare il pallone”.

LEGGI ANCHE >> Calciomercato Inter, scambio per Sensi: nuove ipotesi

Infine, nemmeno l’ingresso in campo di Dybala ha cambiato le dinamiche: “Se il pallone ce l’hanno gli altri, fa fatica a incidere. Ha avuto una possibilità e ha calciato subito in porta. È chiaro che con la squadra schiacciata dietro uno come lui ha maggiori difficoltà”.