Il Milan continua ad inseguire Botman per potenziare la retroguardia, assoluta necessità dopo l’infortunio di Kjaer, ma l’obiettivo è arduo

Il Milan lavora alacremente in sede di calciomercato per accontentare Stefano Pioli. La dirigenza capitanata da Paolo Maldini si sta muovendo intensamente per regalare al tecnico ex Fiorentina un rinforzo significativo nella retroguardia. Sappiamo benissimo che il ‘Diavolo’, a causa dell’infortunio pesante di Kjaer, presenta una vera e propria necessità in quel reparto.

Il danese era un pilastro della difesa sia dal punto di vista tecnico che caratteriale. Venendo a mancare lui, tutta la squadra perde tanto inevitabilmente. Perciò è impensabile disputare i prossimi 6 mesi senza un valido rimpiazzo, nonostante i rossoneri siano usciti dalle coppe europee. I nomi sulla lista sono diversi e in cima c’è sempre Sven Botman. L’olandese in forza al Lille è uno dei migliori prospetti nel ruolo di centrale nel panorama calcistico europeo. Non a caso, su di lui la concorrenza è ampia e di un certo rilievo. Il Milan sta provando concretamente a convincere il club francese, ma l’operazione è complicata. Stando alle utime informazioni raccolte dalla redazione di Calciomercatoweb.it, il Lille non è intenzionato a fare sconti ai lombardi.

Milan-Botman operazione difficile: gli aggiornamenti

I ‘Dogues’, dal canto loro, vogliono almeno 30-35 milioni di europer dire addio al loro gioiello classe 2000. Non c’è, inoltre, alcuna apertura al prestito con diritto di riscatto, unica soluzione possibile di fronte a certe cifre. Il Milan, infatti, ha a disposizione solo 20 milioni di euro come budget per il difensore e in ogni caso giudica elevata la richiesta del Lille. Il colpo a queste condizioni non è conveniente, viste anche le numerose sfidanti provenienti dalla Premier League e non solo.

Il gradimento per il giocatore resta, ma ad oggi lo scenario è arduo e costringe i rossoneri a guardarsi attorno alla ricerca di altre soluzioni. Nel frattempo arriva a San Siro la Roma di Mourinho, perciò testa al campo. La sessione di trasferimenti non deve ovviamente compromettere la corsa al primo posto della squadra, ma nel giro di poco la svolta per il centrale dovrà arrivare.