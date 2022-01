Soldi e scambio: Conte prova il colpo in casa Juventus

Paratici e Conte all’assalto del giocatore bocciato da Allegri. Ecco l’offerta sul tavolo della Juventus

Il Tottenham a immagine e somiglianza di Conte può cominciare a prendere forma già in questo calciomercato di gennaio. Sulla lista della spesa del tecnico leccese anche un giocatore della ‘sua’ Juventus.

Un giocatore bocciato da Massimiliano Allegri, che invece ha bloccato la partenza di Morata per Barcellona. Questa però è un’altra storia di mercato… Quella che vi raccontiamo ora ha invece come protagonista Dejan Kulusevski: è lui che il club bianconero potrebbe ‘sacrificare” con il benestare dell’allenatore livornese. Ed è lui nel mirino degli ‘Spurs’ in cui lavora anche l’altro grande ex, Fabio Paratici, peraltro chi portò lo svedese (fin qui raramente davvero convincente) a Torino per 35 milioni più un massimo di 9 come bonus.

Ora ai bianconeri potrebbero bastarne una trentina, anche se i londinesi sembrerebbero propensi a sborsarne non più di 18-20 con l’aggiunta del cartellino di Tanganga.

Calciomercato Juventus, Tanganga può interessare ma per Kulusevski solo cash

Tanganga è un difensore inglese di 22 anni molto promettente che, tuttavia, non trova spazio con Conte. Alla Juve potrebbe davvero interessare, specie in prospettiva futura nche se un approdo a Torino sarebbe vincolato alla partenza di Ramsey dato che non ci sono slot liberi per calciatori extraUe. Tale offerta del Tottenham, tuttavia, non verrebbe presa in considerazione visto che per Kulusevski – non rientrante tra gli obiettivi del Siviglia – Cherubini e soci vogliono solo cash.