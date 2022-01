Sprint Inter per il colpo in Serie A: 40 milioni e Milan al tappeto

L’Inter spiazza il Milan: ecco l’offerta per Bemer del Torino che manda fuori la concorrenza del club rossonero

Ha dato nuova vita all’Inter Simone Inzaghi, che dopo un avvio non troppo convincente ha riportato ora in vetta alla classifica di Serie A la squadra nerazzurra. Vincere di nuovo il campionato è obiettivo alla portata del ‘biscione’, che guarda con attenzione al presente e al futuro.

Da un lato la lotta per mantenere il vertice contro le agguerrite Milan e Napoli (il presente), dall’altro nuovi innesti che possano completare la squadra in vista del domani. Per questo, mentre il mister lavora sul campo per tenere alta la concentrazione dei suoi uomini, la dirigenza è a caccia di nuovi elementi da aggregare all’organico. Nel mirino c’è il forte difensore classe 1997 del Torino Gleison Bremer, 18 partite in stagione con 2 gol e 1 assist all’attivo. E’ già da qualche anno che il brasiliano convince. Piace anche al Milan, che pure avrebbe bisogno di rinfoltire il reparto arretrato dopo l’infortunio occorso a Kjaer.

Inter, Bremer investimento da 40 milioni: i dettagli

L’Inter potrebbe però accelerare con un’offerta che metterebbe fuori dalla corsa i cugini rossoneri. L’ad Marotta sarebbe pronto a triplicare l’ingaggio del calciatore: dagli 0,5 milioni annuali percepiti al Torino, ai 2 milioni netti per cinque anni. Un’offerta, insomma, da 10 milioni netti spalmati in un lustro, pari circa a 20 milioni lordi.

Altri 20 milioni, poi, sarebbero destinati alla squadra granata per la cessione dello stesso, più eventuali contropartite. Si arriverebbe così ad un investimento totale di 40 milioni di euro per il centrale del Toro, una cifra che spiazzerebbe il Milan e porrebbe i nerazzurri in pole nella corsa al ventiquattrenne.