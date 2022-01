Milan e Juventus ci provano: colpaccio per gennaio, che occasione

Il calciomercato di Juventus e Milan può vedere una ghiotta occasione per le prossime settimane: big in uscita

Il calciomercato invernale ha appena riaperto ufficialmente i battenti e le società, in attesa del ritorno in campo dopo la sosta natalizia, valutano le possibili occasioni per le prossime settimane. È il caso di Milan e Juventus che, prima di affrontare rispettivamente Roma e Napoli (al netto di rinvii causati dal crescente numero di positivi al Covid), sono alla ricerca di un colpo di spessore da regalare a Pioli ed Allegri prima del 31 gennaio. L’occasione giusta può arrivare, per le due società italiane, direttamente dalla Premier League.

Secondo quanto riportato dal quotidiano britannico ‘The Mirror’, in casa Manchester United sarebbero diversi i profili già fuori dai piani di Solskjaer e che Rangnick non intende trattenere, già in vista delle prossime settimane. Da Lingard a Bailly ed Henderson, c’è anche un vecchio obiettivo delle italiane: Donny van de Beek.

Milan e Juventus, chance per van de Beek a gennaio

Il talento olandese non si è mai pienamente integrato nell’ambiente del club inglese, deve ancora iniziare una partita dal 1′ in stagione e sin dal suo arrivo dall’Ajax per 39 milioni di euro nell’estate 2020, non è riuscito ad imporsi nel centrocampo del Manchester United.

I ‘Red Devils‘, dunque, considerano il 24enne un corpo estraneo e non intendono trattenerlo, in caso di offerta congrua già nel mese di gennaio. Il Manchester United avrebbe quindi deciso di ‘fare fuori’ van de Beek che può concretamente trovare fortuna in Serie A.

Rossoneri e bianconeri potrebbero discutere di un prestito fino al termine della stagione, per poi discutere l’eventuale riscatto tra sei mesi.