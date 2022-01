Leao subito: spunta l’offerta per far vacillare il Milan

Rafael Leao è sbarcato al Milan nell’estate 2019 per una cifra vicina ai 30 milioni di euro comprensiva di bonus. Tentativo dalla Premier

Da Rafael Leao si attende ancora un vero salto di qualità, anche se nell’ultimo anno e mezzo il portoghese ha avuto una crescita sul piano soprattutto della continuità.

Complici i guai fisici di Rebic, il classe ’99 di Almada è diventato uno dei pilastri della formazione di Pioli. Di 5 gol e 3 assist il suo bottino conquistato nelle 19 partite disputate, di cui quattro in Champions League, un bottino niente male che mantiene vivo più che mai l’interesse nei suoi confronti da parte di club spagnoli e inglesi. A tal proposito girano indiscrezioni riguardo un forte interesse del Manchester United, che in questo calciomercato di gennaio farà spazio in attacco con le cessioni di Martial e Cavani.

L’ex Lille può così diventare obiettivo concreto dei ‘Red Devils’, sulla cui panchina si è appena insediato il tedesco Rangnick un paio di anni fa vicinissimo a diventare suo allenatore in rossonero. Con lo United vanta eccellenti rapporti Jorge Mendes, agente del numero 17 del ‘Diavolo’ e, soprattutto, di Cristiano Ronaldo tornato a ‘Old Trafford’ alla fine della scorsa finestra estiva.

Per Leao, la società dei Glazer potrebbe inizialmente offrire uno scambio con uno dei tanti suoi esuberi: nella fattiespecie Donny van de Beek, profilo stimato in casa Juventus.

Calciomercato Milan, no a Leao-van de Beek: ma a giugno…

Sempre ai margini del Manchester United, van de Beek è profilo apprezzato anche dal Milan, tuttavia è pressoché impossibile che i rossoneri possano accettare uno scambio con Leao. In primo luogo perché il portoghese è tra gli incedibili, almeno a gennaio, in secondo perché il classe ’97 ex Ajax guadagna tanto (oltre 6 milioni netti) per i parametri fissati da Elliott. Se ne potrebbe parlare a fine stagione, qualora i ‘Red Devils’ aprissero al prestito con contributo all’ingaggio.