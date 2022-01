Faccia a faccia tra Tuchel e Lukaku: l’esito dell’incontro

In giornata è avvenuto l’atteso faccia a faccia tra Romelu Lukaku e Thomas Tuchel, dopo le parole del belga che hanno fatto molto discutere

Il nome di Lukaku continua ad essere al centro dell’attenzione. Si è aggiunto un nuovo capitolo alla telenovela che ha colto di sorpresa tutti quanti. Una situazione delicata nata dalle parole rilasciate dall’attaccante belga, il quale aveva dichiarato di essersi pentito per il modo in cui ha salutato l’Inter. Ha rivelato, inoltre, di desiderare il ritorno a Milano sponda nerazzurra, ma non a fine carriera, bensì per vincere più trofei.

A quel punto è arrivata la reazione, inevitabile, di Thomas Tuchel, che non ha reagito affatto bene di fronte all’intervento del classe ’93. Come potrebbe essere altrimenti d’altronde: è uno degli uomini centrali del progetto per cui sono stati spesi tantissimi soldi, senza considerare che il Chelsea viene da un periodo non semplicissimo a livello di risultati. A infiammare ulteriormente lo scenario già bollente, poi, ci hanno pensato le numerose voci di calciomercato sulla punta, aumentate a dismisura negli ultimi giorni. Dalla ‘Beneamata’ al Tottenham di Conte, al quale Lukaku è molto legato, passando perfino per la Juventus, che è a caccia dell’erede di Morata ormai quasi in partenza per Barcellona. Ma la rottura pare essere rientrata per adesso.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Juventus, lotta a tre per il talento | Anche Conte all’assalto

Incontro tra Tuchel, Lukaku e la società: scatta la tregua

In giornata è avvenuto un nuovo incontro tra le parti, in presenza anche della società inglese, preannunciato da Tuchel dopo la sfida con il Liverpool. Il tecnico tedesco non aveva chiuso la porta a Lukaku, col quale si era già confrontato prima del big match: “È un nostro giocatore e c’è sempre un modo per tornare indietro. Risolveremo tutto a porte chiuse e poi decideremo il da farsi, forse dopo lo saprete anche voi“.

LEGGI ANCHE>>> Addio Scamacca, l’Inter cambia piano: vendetta a sorpresa

Stando a quanto riferisce ‘Sky’, oggi c’è stato il chiarimento ed è scattata una tregua per il bene del club. Di conseguenza si è innalzato il livello di tranquillità nell’ambiente, non a caso Lukaku è tornato ad allenarsi regolarmente con i compagni e potrebbe subito rimettere piede in campo proprio contro il Tottenham nel derby londinese. È da escludere, quindi, una partenza a gennaio del belga, che sicuramente verrà multato (si attende il responso ufficiale dei ‘Blues’). Il discorso riguardante un’eventuale cessione è rimandato, forse, alla prossima estate.