Via libera Fiorentina, colpo Vlahovic: doppia beffa per la Juventus

La Juventus è sempre alla ricerca di un super colpo in attacco: doppia beffa per i bianconeri con un intreccio suggestivo

Dusan Vlahovic potrebbe lasciare in estate la Fiorentina per una nuova avventura suggestiva. L’attaccante serbo è pronto per una nuova avventura anche se le sue ultime dichiarazioni avrebbero aperto ad un accordo con Commisso.

La Juventus è sempre attiva per regalare un colpo in attacco a Massimiliano Allegri: uno dei profili più interessanti è proprio l’attaccante serbo della compagine guidata da Vincenzo Italiano. Sulle tracce del forte centravanti classe 2000 ci sarebbe anche l’Arsenal con una proposta di 55 milioni die uro cash, più i 15 per il riscatto di Lucas Torreira.

Ma non è finita qui per i bianconeri. Per la compagine torinese potrebbe arrivare anche un’altra brutta notizia con l’intreccio per quanto riguarda l’attaccante della Fiorentina.

Calciomercato, Scamacca per il post Vlahovic

L’altro nome caldo in Serie A è quello dell’attaccante del Sassuolo e della Nazionale italiana, Gianluca Scamacca, protagonista di un ottimo inizio stagionale proprio sotto la gestione di Alessio Dionisi. Il suo profilo è stato monitorato a lungo anche dalla Juventus, ma la Fiorentina potrebbe pensare proprio a lui investendo i milioni per la cessione di Vlahovic proprio per il centravanti romano, che sarà convocato dal Ct Mancini per i playoff di Qatar 2022 in programma a marzo. Una possibile doppia beffa con un intreccio suggestivo di calciomercato in Serie A.