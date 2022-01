Calciomercato, addio Juventus | Il PSG irrompe sull’attaccante

La Juventus sta per dire addio ad uno dei grandi obiettivi dell’attacco: il PSG si fionda sul talento e l’agente del giocatore conferma

Sono tanti i giocatori in bilico tra rinnovo e a addio. Molti club rischiano di perdere alcuni dei propri calciatori a costo zero per mancati rinnovi, come il Milan con Kessié, l’Inter con Brozovic, il Chelsea con Rudiger ma anche il Barcellona con Ousmane Dembele.

Quest’ultimo è ormai un vero e proprio caso. Il Barcellona non ha ricevuto dal francese ciò che si aspettava quando lo aveva acquistato dal Borussia Dortmund per una cifra vicina ai 135 milioni di euro. Nelle ultime ore si è vociferato di un possibile scambio Dembele-Martial tra Barça e Manchester United ma, secondo quanto riportato ‘fichajes.com’, di recente avrebbe preso campo il Paris Saint-Germain che ha deciso di intensificare i contatti con l’entourage dell’attaccante francese. Il calciatore non sembra intenzionato in alcun modo a rinnovare, nonostante le parole di apprezzamento riservategli dal nuovo allenatore ed ex bandiera blaugrana Xavi Hernandez.

“Sono 5 mesi che parliamo con i loro agenti. Conoscono la posizione del club, abbiamo avuto molta pazienza, sanno che vogliamo che rimanga. Hanno un’offerta e non si può rimandare ancora per molto. Loro conoscono tutti gli scenari e noi aspettiamo una risposta definitiva per adottare le misure adatte al club”. Queste le parole del direttore sportivo del Barcellona, Mateu Alemany.

Addio Juventus, il Psg accelera per Dembele

Il Psg sembra molto intenzionato ad accelerare le operazioni per Dembele, in vista di un ormai quasi certo addio in estate di Kylian Mbappe. I tifosi parigini vedrebbero di buon grado un arrivo di un altro francese. Concetto confermato, come riportato dal ‘Mundo Deportivo’, dal procuratore di Dembele, Moussa Sissoko, che ha dichiarato: “Il club parigino è determinato a prendere il giocatore, considerando che può essere un’ottima aggiunta visto il suo talento sportivo, la sua giovinezza, il fatto che sia francese”.

Parole che lasciano intendere un chiaro vantaggio del Psg che potrebbe aspettare giugno per prenderlo a costo zero. A meno che il Barcellona non decida di liberarsi di Dembele prima della scadenza del contratto. Di fatto, però, la Juventus rischia di rimanere con un pugno di mosche in mano.