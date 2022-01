Ramsey blocca la Juve: proposto in Serie A | I dettagli

Ramsey rifiuta anche il Burnley in Premier League e ‘blocca’ la Juventus: la possibile proposta in Serie A. Tutti i dettagli

Primi giorni di calciomercato invernale subito caldi anche in casa Juventus. La dirigenza bianconera si è infatti trovata a gestire la situazione Morata.

Corteggiato da Xavi per un trasferimento immediato al Barcellona, l’attaccante spagnolo ha dato l’ok per lasciare subito Torino e tornare in Spagna. Fino al confronto con Allegri e la società alla Continassa: Morata va verso la permanenza in bianconero e nessuna decisione è stata ancora presa sul riscatto dall’Atletico Madrid. Chi invece è sicuramente in uscita è Aaron Ramsey. Il centrocampista gallese è in cima alla lista dei partenti e le parti sono al lavoro per trovare una soluzione a gennaio. L’ex Arsenal, però, continua a rifiutare le destinazioni, l’ultima quella del Burnley, e aspetta proposte migliori. Ecco la possibile strategia della Juventus.

Calciomercato Juve, Ramsey può essere proposto al Milan: tutti i dettagli

Ramsey avrebbe rifiutato anche la proposta del Burnley in Premier League e altre offerte concrete, almeno per il momento, non ce ne sono. Il club bianconero potrebbe così pensare di riproporre il cartellino del giocatore in prestito in Serie A, come già fatto con la Roma di Mourinho.

La big in questione potrebbe essere il Milan: Pioli ha necessità a centrocampo viste le partenze di Kessié e Bennacer per la Coppa d’Africa e la dirigenza rossonera è alla finestra per eventuali interventi nel reparto. La Juve, come già proposto alla Roma, pagherebbe metà dell’elevato ingaggio del gallese. Staremo a vedere.