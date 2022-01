Rinvio Juventus-Napoli, è allarme Covid: la Serie A rischia lo stop

Juventus-Napoli a rischi rinvio dopo i numerosi casi di Covid nella società azzurra: può intervenire l’ASL campana, la Lega non rinvia

Ci risiamo: Juventus-Napoli ancora una volta a rischio rinvio per i casi Covid. Tanti quelli emersi nella società azzurra negli ultimi giorni, tre in quella bianconera.

I contagi aumentano sempre di più e di giorno in giorno arrivano notizie di nuovi positivi. Una situazione che sta spingendo l’ASL locale a fare delle riflessioni sulla possibilità che il Napoli non parta per Torino. Si può ripetere quanto accaduto ad ottobre 2020, quando proprio l’ASL napoletana bloccò la trasferta della squadra allora allenata da Gattuso. Situazione simile con la Lega che anche in questo caso, e nonostante i numerosi positivi emersi in tutte le venti squadre di Serie A, ha deciso di andare avanti: nessun rinvio della giornata in programma domani, all’Epifania.

Non solo Juventus-Napoli, Serie A: le partite a rischio

Juventus-Napoli, però, non è la sola partita a rischio rinvio in Serie A. Nella giornata di giovedì 6 gennaio, sono diverse le gare che rischiano di non essere giocate a causa dei numerosi contagi da Covid-19. Una di queste è Salernitana-Venezia, anche se la Lega non intende concedere il rinvio. A rischio anche Fiorentina-Udinese e Spezia-Hellas Verona.

Le aziende sanitarie di riferimento aspettano gli esiti dei tamponi per valutare altri provvedimenti, visti i tanti contagi per ognuna di queste squadre. In misura minore, al momento, è in bilico Atalanta-Torino anche se il focolaio dei granata è ridotto rispetto a quello delle squadre citate in precedenza.