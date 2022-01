Non solo Morata, il Barcellona propone uno scambio tra esuberi

Non soltanto Morata in ballo tra Juventus e Barcellona: possibile scambio tra esuberi ma la Juventus blocca tutto, i dettagli

Barcellona-Juventus, asse bollente. Non soltanto l’affare Morata tra i due club che potrebbero partorire anche un altro affare insieme.

Tutto nasce proprio dall’attaccante spagnolo: per acquistarlo i catalani hanno la necessità di liberare spazio nel monte ingaggi con qualche cessione eccellente. Già con Ferran Torres si corre il rischio di non poterlo tesserare senza qualche addio e l’arrivo di Morata complicherebbe ulteriormente le cose. Ecco che servono le partenze degli esuberi, soprattutto di chi ha un ingaggio pesante e un ruolo marginale nei piani di Xavi. Il profilo di Coutinho corrisponde perfettamente a questo identikit con il pesante stipendio di 15 milioni di euro. Ecco perché il Barça sta cercando a cedere a tutti i costi il brasiliano (con passaporto portoghese) e sarebbe pronto ad inserirlo in uno scambio con la Juventus.

Calciomercato Juventus, no allo scambio con Coutinho

Nei progetti del Barcellona, infatti, la cessione di Coutinho rappresenta una priorità e i blaugrana sono pronti ad offrirlo alla Juventus in uno scambio con Ramsey. Uno scambio di prestiti, rimandando poi a giugno qualsiasi discorso sul futuro. Il centrocampista gallese è ormai fuori dai piani di Allegri e i bianconeri hanno la necessità di venderlo per poi provare a piazzare qualche colpo in entrata.

Nonostante il suo alto stipendio (7 milioni), il Barcellona nello scambio tra l’ex Arsenal e Coutinho andrebbe a risparmiare otto milioni di euro da poter sfruttare per gli ingaggi dei nuovi acquisti, tra cui Morata appunto. Una idea che trova però la ferma opposizione della Juventus: l’ingaggio dell’ex Inter non rientra nei parametri della società bianconera e anche il profilo del calciatore non è quello cercato da Allegri per la sua trequarti. Insomma, nonostante i buoni propositi blaugrana lo scambio Ramsey-Coutinho è destinato a rimanere una suggestione.