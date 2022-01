Erede Lewandowski dalla Serie A: Juventus e Inter scavalcate

Il Bayern Monaco inizia a contemplare l’idea che Robert Lewandowski possa partire in estate: erede dalla Serie A che beffa Juventus e Inter

Passate ormai le opinioni contrastanti sull’assegnazione del Pallone d’Oro a Messi, si torna a parlare di Robert Lewandowski, bomber del Bayern Monaco che ha lottato proprio con l’argentino per l’ambito premio.

Secondo quanto riportato da ‘Fichejes.net’, il bomber polacco a fine stagione potrebbe dire addio al Bayern Monaco per trasferirsi al Real Madrid, club che sogna il suo arrivo da tempo. Così il club tedesco per trovare l’erede del numero 9 avrebbe messo il mirino anche in Italia. Obiettivo che interessa anche a Juventus e Inter, ma che difficilmente potranno competere coi bavaresi.

Lewandowski verso il Real Madrid: il Bayern pensa a Vlahovic come erede in attacco

28 gol messi a segno in 23 partite per Robert Lewandowski, che continua a collezionare numeri impressionanti con il Bayern Monaco. Il futuro del polacco però potrebbe essere lontano dalla Germania, col possibile approdo al Real Madrid. Il suo addio porterebbe così il Bayern a cercare anche in Italia il suo erede.

Secondo quanto riportato da ‘Fichajes.net’ sarebbero due i nomi sulla lista dei bavaresi. Uno sarebbe Timo Werner, attaccante del Chelsea, mentre l’altro sarebbe Dusan Vlahovic, bomber della Fiorentina da tempo nel mirino di Juventus e Inter, tra l’altro anche con contratto in scadenza nel 2023. Qualora il Bayern scegliesse Vlahovic per prendere il posto di Lewandowski, per Juventus e Inter sarebbe difficile contrastare i tedeschi.