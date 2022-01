Il Napoli prova a dare via subito Insigne e cerca già il sostituto: c’è il doppio tentativo per i club di Serie A

È un momento delicato quello che sta vivendo il Napoli, che nel giro di pochi mesi o poche settimane perderà un suo elemento fondamentale come Lorenzo Insigne, che è in scadenza di contratto e sembra ormai deciso a trasferirsi al Toronto. L’ingaggio proposto dal club di MLS è impossibile da raggiungere e per questo l’affare potrebbe essere portato a termine.

Calciomercato Napoli, Insigne via subito: doppio tentativo in Serie A

Secondo quanto riportato da ‘Il Mattino’, la società partenopea vorrebbe provare a ricostruire il futuro da subito e quindi sarebbe anche intenzionata a cedere già a gennaio il numero 24. La volontà di Insigne però è differente, perché vorrebbe almeno chiudere la sua stagione in maglia azzurra per poi salutare in estate.

Il Napoli intanto ha già preparato un doppio tentativo per sostituire Lorenzo Insigne. Nel mirino della società, infatti ci sarebbero Rafael Leao del Milan e Luis Muriel dell’Atalanta. L’intenzione è quella di ottenerla attraverso la formula del prestito con diritto, ma per entrambi è arrivato un doppio rifiuto.

Il Napoli ha vissuto l’inizio di stagione in vetta alla classifica prima di crollare e raggiungere la terza posizione, a -7 dall’Inter capolista. Nonostante ciò, la compagine allenata da Luciano Spalletti non vuole mollare e sogna la rimonta, ma per farlo c’è bisogno di una rosa all’altezza e per questo c’è stato il doppio tentativo in Serie A (non andato a buon fine).