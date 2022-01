Juventus, scontro con Conte: tutta ‘colpa’ di Kulusevski

Antonio Conte su tutte le furie: al centro dello scontro c’è Dejan Kulusevski, destinato a lasciare la Juventus

Il giorno dell’Epifania Juventus e Napoli si affronteranno per la prima giornata del girone di ritorno in Serie A. I bianconeri non possono permettersi ulteriori passi falsi se hanno intenzione di risalire in classifica, conquistando almeno il quarto posto valido per l’accesso alla prossima Champions League. Dal calcio giocato al calciomercato, gennaio può essere un mese cruciale anche per quanto riguarda entrate ed uscite. Tra queste ultime spicca sicuramente quella sempre più probabile di Dejan Kulusevski. Il talento svedese non ha pienamente convinto Allegri e su di lui vi sono diverse società, soprattutto estere, pronte a investirci nelle prossime settimane.

Kulusevski piace in Premier League dove società come Tottenham ed Arsenal avrebbero bussato alla porta della ‘Vecchia Signora’, per sondare il terreno in vista di una possibile proposta ufficiale. In tal senso, proprio gli ‘Spurs’ avrebbero registrato dei malumori, con uno ‘scontro’, come riportato da ‘Ilbianconero.com’, tra il tecnico Antonio Conte ed il direttore generale degli inglesi, Fabio Paratici.

Juve, ‘scontro’ Paratici-Conte: il motivo

Da un lato c’è Paratici che è stato il regista che ha portato all’approdo di Kulusevski a Torino e che adesso vorrebbe ripetersi, strappando lo svedese alla Juventus. Un’operazione da almeno 35 milioni, questa la richiesta della Juventus, ma l’idea di Antonio Conte sarebbe decisamente diversa da quella del dirigente.

L’ex ct preferirebbe Weston McKennie per rinforzare il centrocampo della squadra londinese: una differenza di vedute che può quindi portare acredine tra le parti.

La Juventus resta dunque in attesa, conscia del valore dei suoi talenti che potrebbero portare un importante tesoretto nelle mani di Allegri già ad inizio 2022.