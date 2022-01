Calciomercato, la Juventus ci prova per il big | Richiesta folle

Anche la Juventus prova a entrare nella corsa al big ma la richiesta del difensore è folle e potrebbe frenare i piani dei bianconeri

La Juventus continua a seguire da vicino diversi obiettivi per l’attacco. La società ha espresso la volontà di proseguire con Alvaro Morata almeno fino al termine della stagione, rinunciando, almeno per il momento, al possibile prestito di 6 mesi di Mauro Icardi. Il riscatto dello spagnolo a fine stagione, però, è ancora in dubbio, ma intanto la ‘Vecchia Signora’ sta pensando anche ad un colpo in difesa, alla luce della quasi certa partenza di De Ligt in estate.

Un giocatore che potrebbe rientrare nel mirino della Juventus è Antonio Rudiger che è esploso proprio in Italia con la maglia della Roma, prima di trasferirsi al Chelsea. Il suo addio a fine stagione sembra ormai certo, salvo clamorose sorprese che nel calciomercato non sono mai da escludere: il difensore tedesco non ha trovato l’accordo per il rinnovo con i Blues e si appresta a vestire una nuova maglia. Anche il Real Madrid è sulle tracce di Rudiger ma la Juve non demorde e potrebbe sfruttare anche il bottino che incasserà in estate dalla cessione di Matthijs De Ligt.

La Juventus ci prova per Rudiger: ecco l’offerta

L’idea della Juventus è quella di offrire a Rudiger un contratto di 3 anni a 5 milioni a stagione, con l’opzione per un quarto anno di contratto. Il difensore tedesco, però, chiede circa 10 milioni di euro di ingaggio a stagione, una cifra ben fuori dalla portata dei bianconeri. Anche per questa ragione non è escluso che alla fine Rudiger possa rimanere al Chelsea, anche se, vista la situazione attuale, il Real Madrid sembra essere tra i pochi club a potersi permettere un giocatore di questo status.