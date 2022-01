L’Inter di Marotta segue con grande attenzione i profili di Mattia Viti e Samuele Ricci dell’Empoli: le ultimissime notizie di calciomercato sul campionato di Serie A

L’Inter di Simone Inzaghi è pronta a ripartire alla grande nel 2022 nel campionato italiano di Serie A. I nerazzurri, dopo aver chiuso al meglio il 2021 con la vittoria in casa contro il Torino di Ivan Juric, saranno ospiti del Bologna di Sinisa Mihajlovic in quella che sarà una gara davvero complicata per i nerazzurri.

Un match fondamentale anche per quello che sarà il prosieguo del campionato per la Beneamata considerando i due big match in programma alla ventesima giornata: il Milan ospiterà infatti la Roma di Josè Mourinho, mentre il Napoli sarà ricevuto dalla Juventus in rampa di lancio dopo aver chiuso al meglio lo scorso anno solare.

Una giornata di campionato potenzialmente molto importante per l’Inter di Inzaghi che è anche al lavoro in sede di calciomercato in vista delle prossime stagioni. L’idea è sempre quella: trovare giovani giocatori italiani, magari che possano arrivare ad un prezzo relativamente economico. Forse Marotta potrebbe aver trovato i due giusti identikit proprio nel campionato di Serie A.

Calciomercato Inter, Marotta tenta il due per uno

L’Inter, in vista della prossima estate, ha messo nel mirino due stelline dell’Empoli di Aurelio Andreazzoli: stiamo parlando di Mattia Viti, difensore centrale, e Samuele Ricci, centrocampista. I due talenti in forza alla società toscana hanno, insieme, una valutazione di circa 15 milioni di euro, almeno per il momento. Cifra che l’Inter potrebbe compensare offrendo all’Empoli l’intero cartellino di Andrea Pinamonti. Il bomber di proprietà dei nerazzurri sta impressionando in questa stagione e Marotta potrebbe tentare una mossa di questo tipo, praticamente un doppio colpo gratis per la Beneamata.