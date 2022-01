“Ingrato e bugiardo”: rottura totale, subito alla Juventus

La Juventus continua a lavorare in ottica futura tra acquisti e cessioni da urlo: c’è la rottura per il big, può volare in Italia

La sessione invernale può riservare sorprese in casa Juventus. Sul fronte calciomercato potrebbero arrivare rinforzi utili per la compagine bianconera con colpi da urlo per puntellare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.

Come svelato dal portale spagnolo “Sport.es” sul punto di dire addio a gennaio ci sarebbe la stella del Barcellona, Ousmane Dembele, pronto a cambiare aria dopo il tira e molla con la compagine bianconer. Xavi ha rivelato che la dirigenza del club catalana è al lavoro per trovare un accordo con l’entourage, ma il suo rappresentante ha rifiutato di accettare qualsiasi proposta di rinnovo offerta da Mateu Alemany. La sua richiesta è stata folle con uno stipendio di 30 milioni all’anno con una commissione di 15 milioni.

Calciomercato, Dembele via a gennaio: la strategia

Lo stesso quotidiano spagnolo “Sport” ha svelato come il Barcellona sia stanco ormai della situazione intorno al talentuoso giocatore francese, in scadenza di contratto con il club blaugrana. Considerato ormai bugiardo, il suo futuro potrebbe essere altrove con l’addio gratis a gennaio per lasciare spazio a Ferran Torres o all’arrivo anche dell’attaccante spagnolo, Alvaro Morata, sempre in bilico alla Juventus. La stessa compagine bianconera ha seguito a lungo Dembele già da tempo e avrebbe già un principio d’accordo in vista della prossima stagione.