Donny van de Beek potrebbe lasciare il Manchester United a gennaio: parla l’agente, occhio alla Juventus con lo scambio

La Juventus l’anno scorso ha deciso di affidarsi a Dejan Kulusevski, per partire con un cambio generazionale nel reparto offensivo. L’attaccante svedese, spesso, ha giocato fuori ruolo con Andrea Pirlo e non si è espresso al meglio delle sue possibilità. Resta però un giocatore molto forte, che ha attirato su di sé gli occhi di tanti top club europei. Tra questi, c’è il Manchester United che ha tra le sue fila uno scontento d’eccezione: Donny van de Beek, che Solskjaer tiene quasi sempre in panchina se non in tribuna.

Juventus, parla l’agente di van de Beek

Sjaak Swart, agente di van de Beek, ha parlato al Daily Mail: “C’era grande interesse da Italia, Germania e Inghilterra e sembrava potesse partire. Ci voleva però collaborazione da parte dello United, così non è stato. Una decisione deludente, che potrebbe significare che sì avrà le sue possibilità, ma non è ancora chiaro. Noi abbiamo fiducia“. Nel calciomercato di gennaio, potrebbe essere imbastito uno scambio tra la Juventus e i Red Devils, che porterebbe Kulusevski in Inghilterra e l’olandese a Torino, sulla base di 35 milioni di euro. Ma il club bianconero non vorrebbe privarsi dell’attaccante svedese, almeno per ora.