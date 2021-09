La Juventus deve arrendersi: il viaggio toglie ogni dubbio

Sfuma definitivamente, almeno per questa stagione, il ritorno di Miralem Pjanic alla Juventus: indizio social del bosniaco

Pjanic non tornerà alla Juventus, almeno per questa stagione. Il centrocampista ha detto addio al Barcellona ed è attualmente in volo verso la Turchia per completare il suo trasferimento al Besiktas, come testimoniato da una foto pubblicata dallo stesso calciatore sul proprio profilo Instagram. L’accordo tra le parti è in dirittura d’arrivo. L’operazione dovrebbe essere quella del prestito annuale. L’ex Roma, quindi, chiude il deludente capitolo con i blaugrana ed è pronto a rimettersi in gioco e intraprendere una nuova avventura.

La ‘Vecchia Signora’ avrebbe riaccolto molto volentieri il regista a Torino, con Allegri che lo stima molto e aveva bisogno di una pedina con quelle caratteristiche in mediana. Mancato l’approdo nella sessione estiva, i bianconeri dovranno rinunciare a questa opzione anche a gennaio.