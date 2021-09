L’Inter tiene aperte diverse opportunità sul calciomercato, alla ricerca dei nomi giusti per rinforzare la rosa. Si concretizza il sorpasso alla Juventus

L’Inter studia le mosse sul calciomercato per il prossimo futuro, alla ricerca delle soluzioni adatte per migliorare la rosa. I nerazzurri dovranno concentrarsi sulla questione relativa il portiere, che ormai da mesi resta in ballo, visto che la scadenza di Samir Handanovic si avvicina e la Beneamata dovrà sistemare la porta nel prossimo futuro.

Un nome che da mesi, in ottica giugno 2022, circola per l’Inter è quello di Andre Onana. L’estremo difensore, però, non è l’unico a essere in lizza per difendere la porta nerazzurra. Un profilo, infatti, che segue particolarmente la Beneamata è quello di Bernd Leno. Il portiere è in scadenza a giugno 2022 con l’Arsenal e vuole una nuova avventura in un top club europeo. Rappresenta sicuramente un profilo da tenere d’occhio, in vista dei prossimi mesi e non è l’unico colpo dall’Arsenal che potrebbe andare a segno.

Calciomercato Inter, doppio colpo dall’Arsenal: non solo Leno

L’Inter guarda in casa Gunners e non c’è solo Leno che potrebbe fare al caso dei nerazzurri. Un nome per l’attacco che potrebbe fare particolarmente comodo alla Beneamata è quello di Alexandre Lacazette. L’attaccante francese è stato al centro del mercato nei mesi appena trascorsi. Si tratta di un nome di grande talento e dalle qualità tecniche indiscutibili; anche lui è in scadenza il prossimo anno. Accostato alla Juventus, dopo l’addio di Cristiano Ronaldo, potrebbe essere invece l’Inter a spuntarla nella corsa al calciatore. Una beffa per i bianconeri, ma anche un rinforzo a zero che potrebbe essere particolarmente utile a Simone Inzaghi.