Calciomercato, dalla Spagna: chiuso il colpo Insigne | Affare a zero

Il futuro di Lorenzo Insigne sul calciomercato resta incerto. Dalla Spagna arriva una notizia decisiva per l’esterno d’attacco

Lorenzo Insigne, stagione dopo stagione, si è configurato come un calciatore di livello internazionale e con qualità rare nel panorama europeo e non solo. L’esterno d’attacco del Napoli ha vissuto una grandissima stagione in Campania, in cui ha trascinato i suoi a suon di gol e assist. Stagione che è culminata in un magnifico Euro 2020 con l’Italia di Roberto Mancini: e tutti sappiamo come è finita.

Solo qualche settimana dopo, l’attaccante è al centro del calciomercato. Manca l’accordo per il rinnovo di contratto con il Napoli, le cifre sono molto distanti e l’addio a giugno 2022 ormai pare inevitabile. L’Inter si è fatta sotto per il calciatore e ci sta pensando, come anche la Lazio, ma il futuro dell’attaccante potrebbe essere questa volta lontano dall’Italia. Dalla Spagna, infatti sono certi di quale sarà la prossima meta del fantasista.

Calciomercato Napoli, Insigne in Spagna: la bomba sull’Atletico Madrid

Il futuro di Insigne, quindi, sembra follia, ma sarà lontano dal Napoli e l’Atletico Madrid sembra la squadra designata per accogliere l’esterno offensivo. Secondo quanto riporta ‘todofichajes’, infatti, gli spagnoli avrebbero già chiuso l’arrivo dell’attaccante a parametro zero nel 2022. Secondo le ultime notizie, la volontà di Insigne di intraprendere nuove sfide si sarebbe incrociata con quella dell’Atletico e la trattativa sarebbe praticamente conclusa. Vedremo se l’indiscrezione sarà confermata nelle prossime settimane, ma di certo bisognerà tener conto del futuro del calciatore, che ormai, al netto delle piste italiane e di quelle estere, sembra sempre più lontano dal Napoli di Luciano Spalletti.