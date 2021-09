Brutta tegola per mister Spalletti che perde un titolare per infortunio: il giocatore era in ritiro con la Nazionale

La sosta per le Nazionali non regala buone notizie al Napoli. La squadra partenopea ha iniziato il campionato in maniera brillante, conquistando due vittorie contro Venezia e Genoa. Mister Luciano Spalletti tiene il gruppo concentrato, ma deve fare i conti con aggiornamenti infelici che arrivano dal ritiro azzurro di Coverciano.

Il Napoli deve infatti registrare l’infortunio accorso ad Alex Meret. Come si legge in un comunicato del club campano, “il portiere, che ha raggiunto il ritiro della Nazionale domenica sera dopo la gara con il Genoa, si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato la frattura dell’apofisi trasversa di sinistra della terza e quarta vertebra lombare“.

Napoli, infortunio in Nazionale per Meret

Il calciatore – si legge – farà rientro a Napoli venerdì mattina per continuare l’iter riabilitativo. Una brutta perdita per mister Spalletti, con la formazione partenopea attesa al rientro dalla sosta dallo scontro diretto contro la Juventus. Scontato, quindi, l’impiego tra i pali di Ospina, impiegato lo scorso anno in 16 partite di Serie A, otto delle quali concluse senza subire reti.