Il calciomercato si è appena concluso ed è tempo di rinnovi in casa Inter. I nerazzurri, reduci dalla doppia perdita di Achraf Hakimi, approdato al PSG di Mauricio Pochettino, e Romelu Lukaku, che ha scelto il Chelsea di Thomas Tuchel, sono riusciti ad affidare a Simone Inzaghi una rosa in grado di competere sia a livello nazionale che internazionale grazie agli arrivi di Calhanoglu, Dumfries, Correa ed Edin Dzeko. Non solo, con i soldi rimasti dalle cessioni la Beneamata è al lavoro per i rinnovi del contratto di tre stelle della sua rosa: Lautaro Martinez, Marcelo Brozovic e Nicolò Barella.

Il primo è stato uno dei nomi più caldi degli ultimi mesi ed il suo attuale contratto è in scadenza nel 2023 con una clausola rescissoria nel mese di luglio di circa 111 milioni di euro. Cifre altissime alle quali però l’Inter vuole rinunciare con i nuovi termini nei quali non dovrebbe essere presente una clausola per l’addio.

Calciomercato Inter, rinnovo Lautaro | Occhio al PSG e non solo

Nonostante il rinnovo del contratto, Lautaro Martinez resta comunque un grande obiettivo dei top club del calcio estero, dall’Arsenal al Barcellona passando soprattutto per il PSG di Mauricio Pochettino. In vista dell’addio a zero di Kylian Mbappe la prossima estate, il club parigino potrebbe fiondarsi proprio sull’attaccante Inter.

La richiesta, monstre, sarebbe superiore alla clausola e si aggira attorno ai 120 milioni di euro. Numeri importantissimi che il PSG sembra disposto a spendere. Il club francese infatti non sembra accusare la crisi economica che ha colpito il mondo del pallone, basti pensare ai 200 milioni rifiutati ieri dal Real Madrid proprio per Mbappe, giocatore che poi i parigini perderanno a zero al termine della stagione.