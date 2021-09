La nuova stagione di Massimiliano Allegri alla guida della Juventus non è iniziata alla grande: ecco la pazza idea

Tutto pronto per la terza sfida di campionato per la Juventus. Dopo le prime due uscite non troppo esaltante per i bianconeri, sabato 11 settembre andrà in scena allo Stadio Maradona la super sfida contro il Napoli, protagonista già con due vittorie. La nuova stagione di Massimiliano Allegri non è iniziata alla grande con un pari ad Udine e la sconfitta casalinga contro l’Empoli neopromosso. Il big-match a Napoli risulta già essere molto importante per il prosieguo del campionato. L’addio a sorpresa di Cristiano Ronaldo negli ultimi giorni di calciomercato ha cambiato notevolmente le gerarchie.

Calciomercato Juventus, Allegri delude: pronta l’idea Conte

Allegri si è detto fiducioso in vista di questa nuova stagione iniziata da poche settimane. L’allenatore livornese vuole conoscere a fondo la rosa a sua disposizione per continuare ad infondere la sua idea di gioco. L’idea pazza arriva direttamente dalle quote Sisal con la quotazione di Antonio Conte alla Juventus entro fine dicembre.

L’ex allenatore dell’Inter campione d’Italia sarà protagonista anche in tv con Sky Sport commentando le principali sfide di Champions e non solo. Un nuovo ruolo per lui che ha voluto staccare la spina dopo l’avventura entusiasmante con i nerazzurri. Al momento si trattano soltanto di suggestioni con le quote Sisal.

La rosa di Allegri resta all’altezza della situazione per tornare ad essere protagonista anche con lo Scudetto in Italia. Nell’ultima sessione di calciomercato sono arrivati Locatelli e Kean per rinforzare centrocampo e attacco bianconero. Ora la sfida più ardua è quella che arriverà in Champions League.