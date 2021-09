L’Inter continua a lavorare in vista della prossima stagione per alcuni scambi: idea scambio a gennaio con il top player nel mirino

L’Inter ha allestito una rosa competitiva nonostante gli addii super di Hakimi e Lukaku. A Milano sono arrivati altri giocatori importanti, come Dzeko, Calhanoglu, Correa e Dumfries per andare a puntellare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. E così la società nerazzurra dovrà lavorare in ottica futura anche per quanto riguarda i calciatori in scadenza di contratto nel giugno 2022.

Calciomercato Inter, Insigne-Brozovic: idea di scambio a gennaio

L’idea suggestiva potrebbe interessare da vicino il centrocampista croato, Marcelo Brozovic. Così lo scambio da urlo sarebbe anche con Lorenzo Insigne, che vive la stessa situazione del suo collega. Il talento del Napoli ancora non ha rinnovato il suo contratto con la società partenopea e al momento non ci sarebbero novità importanti.

L’idea sarebbe nata per non perderli a parametro zero con la possibilità di accontentare tutte le parti coinvolte. Così Brozovic farebbe il percorso inverso di Lorenzo Insigne, che è stato seguito già a lungo dalla società nerazzurra.

Tutti i discorsi saranno rinviati alla prossima stagione con il centrocampista dell’Inter che continua a chiedere 6 milioni annui alla società milanese come svelato da RaiSport. Dinamica simile anche per il talento di Frattamaggiore, anche pronto a cambiare aria nei prossimi mesi ma la sua priorità resterebbe quella di continuare a vestire la maglia azzurra.